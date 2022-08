La nuova struttura, una superficie di 8.000 metri quadrati, vanta un auto-triage e robot per aiutare i pazienti ad orientarsi

La struttura di 8.000 metri quadrati, presso il Tel Aviv Sourasky Medical Center (Ichilov), è stata inaugurata dal presidente Isaac Herzog e dal primo ministro Yair Lapid, dal Ministro della salute Nitzan Horowitz. La struttura è stata progettata sia per le normali esigenze di emergenza che per un improvviso afflusso di vittime per cause belliche e terrorismo. Ci sono 100 posti letto di emergenza, più di qualsiasi altro ospedale israeliano, e questo può essere raddoppiato in uno scenario di emergenza.

Sono previste disposizioni speciali per i pazienti psichiatrici che necessitano di cure di emergenza e c’è una stanza dedicata per le persone che arrivano dopo essere state vittime di aggressioni sessuali, dove i loro bisogni possono essere soddisfatti con maggiore sensibilità. Adams, un canadese-israeliano che ha finanziato diversi progetti di alto profilo in Israele negli ultimi anni, ha donato $28 milioni di dollari all’ospedale, che ha intitolato il pronto soccorso in suo onore.

Adams ha affermato: “Israele è già un leader sulla scena mondiale della medicina, con scienziati e medici israeliani che ci portano alcune delle più importanti ricerche, innovazioni e soluzioni di cura. È quindi giusto che Israele sia un pioniere quando si tratta di fornire cure di emergenza, e sono orgoglioso che questa nuova struttura ne darà l’esempio”.

“All’ospedale Ichilov, sono felice di fornire ai residenti dello Stato di Israele il pronto soccorso più grande e avanzato del suo genere”, ha affermato durante la cerimonia. “Abbiamo controllato a fondo e in base a tutti i nostri risultati e in base a tutto ciò che abbiamo scoperto che il nuovo pronto soccorso, con una superficie di 8.000 metri quadrati, è il più grande del mondo”, ha affermato il portavoce dell’ospedale Avi Shushan. Lapid ha dichiarato in un discorso: “Questo pronto soccorso combina il meglio che lo Stato di Israele ha da offrire: il nostro incredibile capitale umano che produce i migliori medici, infermieri e team medici del mondo e la tecnologia della nazione high-tech che li equipaggia con gli strumenti più avanzati per combattere per la nostra salute”.

La natura high-tech della nuova struttura è evidente all’arrivo. I pazienti che stanno abbastanza bene effettueranno il check-in e poi passeranno all’”auto-triage”, dove i sistemi automatizzati controlleranno la loro temperatura, pressione sanguigna, polso e saturazione di ossigeno nel sangue. I risultati andranno direttamente nel sistema informatico dell’ospedale e, se i pazienti sono ad alto rischio, il personale verrà avvisato immediatamente.

I robot aiuteranno i pazienti a trovare il reparto di cui hanno bisogno e un’app dirà loro esattamente cosa sta succedendo con i loro test, risultati e trattamenti.

com.unica, 10 agosto 2022

(Fonte Israele 360)