Israele, nuovo trattamento per il long COVID sviluppato all’Università di Tel Aviv

Un trattamento efficace con ossigeno ad alta pressione è ora disponibile per milioni di persone che soffrono di sintomi di long COVID. I pazienti con sintomi long COVID sono esposti a terapia iperbarica (ossigeno ad alta pressione) (HBOT) intensiva mostrano un miglioramento significativo delle funzioni cognitive, neurologiche e psichiatriche.

A seguito di un nuovo studio rivoluzionario presso l’Università di Tel Aviv (TAU), i trattamenti sono stati accompagnati da imaging a risonanza magnetica (MRI) avanzata del cervello dei pazienti, identificando i danni del virus COVID19 e collegando le immagini con i risultati clinici prima e dopo Trattamento HBOT. Primo nel suo genere al mondo, lo studio ha introdotto un trattamento promettente per i sintomi di long COVID basato sull’HBOT avanzato. Il long COVID, che colpisce fino a un terzo dei pazienti che sono stati infettati dal virus COVID19 per settimane o mesi dopo la guarigione, è caratterizzato da una serie di sintomi cognitivi debilitanti come incapacità di concentrazione, nebbia cerebrale, dimenticanza e difficoltà a ricordare parole o pensieri. Questi sintomi continuano per più di tre mesi e talvolta fino a due anni.Finora non è stata suggerita alcuna terapia efficace, lasciando milioni di malati in tutto il mondo senza soluzione. I ricercatori hanno affermato che lo studio “è il primo studio randomizzato e controllato a dimostrare una vera soluzione per il long COVID. I pazienti esposti a un protocollo intensivo di trattamenti HBOT hanno mostrato un miglioramento significativo rispetto al gruppo di controllo. Per milioni di persone che soffrono di sintomi di long COVID, lo studio offre una nuova speranza di guarigione”.

Lo studio, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports con il titolo “L’ossigenoterapia iperbarica migliora le funzioni neurocognitive e i sintomi della condizione post-COVID: studio controllato randomizzato”, è stato condotto dall’Università di Tel Aviv e dallo Shamir Medical Center (Assaf Harofeh). È stato guidato dal Prof. Shai Efrati, capo del Sagol Center e membro della facoltà della Sackler School of Medicine e Sagol School of Neuroscience della TAU, e dal Dr. Shani Itskovich Zilberman del Sagol Center for Hyperbaric Medicine e della Sackler School of Medicine della TAU . Altri contributori principali sono stati il ​​dottor Merav Catalogna, capo scienziato dei dati dello Shamir Medical Center, e il dottor Amir Hadanny del Sagol Center e della Sackler School of Medicine della TAU.“Oggi capiamo che in alcuni pazienti il ​​virus COVID19 penetra nel cervello attraverso la placca cribriforme, la parte del cranio situata appena sopra il nostro naso, e provoca lesioni cerebrali croniche, principalmente nelle regioni cerebrali del lobo frontale e responsabili per la funzione cognitiva, lo stato mentale e l’interpretazione del dolore”, ha spiegato Efrati. “Di conseguenza, i pazienti affetti sperimentano un declino cognitivo a lungo termine, con sintomi come nebbia cerebrale, perdita di concentrazione e affaticamento mentale. Inoltre, poiché il lobo frontale è danneggiato, i pazienti possono soffrire di disturbi dell’umore, depressione e ansia”.

Questi sintomi clinici, identificati in pazienti di tutto il mondo, sono stati corroborati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in una definizione ufficiale del cosiddetto ” long COVID ” emessa nell’ottobre 2021, includendo la disfunzione cognitiva come uno dei sintomi comuni. Un recente studio delle Università di Cambridge ed Exeter ha riportato che il 78% dei pazienti con long COVID aveva difficoltà di concentrazione; Il 69% ha riportato la “nebbia del cervello”; e il 68% si è lamentato di dimenticanza. Pertanto, gli effetti a lungo termine del COVID19 possono essere molto dannosi per la qualità della vita del malato e non è stato ancora trovato alcun trattamento efficace. Nel nuovo studio condotto dalla TAU, hanno utilizzato l’HBOT, che si è già dimostrato efficace nel trattamento di altre forme di danno cerebrale tra cui ictus, traumi, declino cognitivo correlato all’età e PTSD resistente al trattamento, per lo sforzo globale di trovare una soluzione per il long COVID.Lo studio, concepito come uno studio clinico prospettico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, ha incluso 73 pazienti con sintomi cognitivi post COVID19 segnalati come incapacità di concentrazione, confusione mentale, dimenticanza e difficoltà a ricordare parole o pensieri, persistenza per più di tre mesi dopo un test RT-PCR che conferma l’infezione da COVID19. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: 37 pazienti hanno ricevuto un trattamento HBOT, mentre 36 pazienti sono stati sottoposti a un gruppo controllato con placebo. Sia i pazienti che i ricercatori non erano a conoscenza del protocollo di trattamento designato. Il protocollo unico consisteva in 40 sessioni HBOT, cinque sessioni a settimana in un periodo di due mesi, in cui i pazienti entravano in una camera HBOT multiposto e respiravano ossigeno al 100% mediante maschera a due atmosfere assolute (ATA) per 90 minuti con ossigeno fluttuazioni. Il gruppo di controllo ha ricevuto un trattamento con placebo, respirando aria normale.Inoltre, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a un test cognitivo computerizzato e a un imaging cerebrale avanzato ad alta risoluzione in due momenti: quandoentrare nel processo e dopo il suo completamento.

Risultati incoraggianti per il long COVID

I risultati sono stati molto incoraggianti. I pazienti trattati con HBOT hanno mostrato un miglioramento significativo, mentre nel gruppo di controllo i sintomi long COVID sono rimasti sostanzialmente invariati. Nei pazienti trattati con HBOT, i maggiori miglioramenti sono stati mostrati nella funzione cognitiva globale, nell’attenzione e nelle funzioni esecutive (la capacità di pianificare, organizzare, avviare, auto-monitorare e controllare le proprie risposte al fine di raggiungere un obiettivo). Altri vantaggi riguardano una migliore velocità di elaborazione delle informazioni, un miglioramento dei sintomi psichiatrici, una maggiore energia mentale, una migliore qualità del sonno e meno dolore corporeo. Tutti i risultati clinici sono stati correlati con le immagini del cervello dei partecipanti, indicando un cambiamento significativo nelle parti del cervello correlate a ciascuna funzione, che erano state visibilmente danneggiate dal virus COVID19.Itskovich Zilberman ha affermato che “sappiamo che l’HBOT ripara i danni cerebrali attraverso un processo di rigenerazione, generando nuovi neuroni e vasi sanguigni. Riteniamo che gli effetti benefici del protocollo di trattamento unico in questo studio possano essere attribuiti a una rinnovata neuroplasticità e a una maggiore perfusione cerebrale nelle regioni associate a ruoli cognitivi ed emotivi”.

“Per la prima volta, il nostro studio propone un trattamento efficace per la lunga sindrome debilitante del COVID, riparando le lesioni cerebrali con un protocollo intensivo di HBOT”, ha concluso Efrati. “Inoltre, lo studio rivela il danno biologico molto reale ai tessuti cerebrali indotto dal virus COVID19 e come riparare questo danno riduca i sintomi e possa eventualmente portare alla guarigione. Da una prospettiva più ampia, questi risultati possono anche suggerire che altre sindromi neurologiche e psichiatriche potrebbero essere innescate da agenti biologici come i virus, aprendo nuove possibilità per trattamenti futuri”.

com.unica, 30 luglio 2022

Fonte Israele 360