Si terrà il 30 giugno 2022 alle ore 9:00 e ha l’obiettivo di analizzare l’impatto della disinformazione sulle nostre vite a partire dalla crisi pandemica e dalla guerra in Ucraina

IDMO, l’Osservatorio italiano sui media digitali, hub italiano del network europeo contro la disinformazione, EDMO (European Digital Media Observatory), coordinato dal centro di ricerca Luiss Data Lab in collaborazione con il Master Luiss in Giornalismo e Comunicazione multimediale, organizza “Global Information War: An International Forum”. L’evento si terrà il 30 giugno 2022 alle ore 9:00 nell’aula The Dome della sede Luiss di Viale Romania 32.

L’incontro ha l’obiettivo di analizzare l’impatto della disinformazione sulle nostre vite a partire dalla crisi pandemica e dalla guerra in Ucraina e le strategie per arginare il fenomeno attraverso l’esperienza di diversi approcci nazionali.

Tra gli speaker, le ambasciate di Canada, Colombia, Estonia, Etiopia, Francia, Germania, Israele, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Romania, Stati Uniti, e Ucraina. Interverranno Roberto Viola, Direttore Generale DG Connect della Commissione, il Dr. Aengus Bridgman, Media Ecosystem Observatory, McGill University, S.E. Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, S.E. Viktor Elbling, Ambasciatore di Germania in Italia, Andy Pryce, Head of Counter Disinformation, Foreign Commonwealth and Development Office del Governo britannico e molti altri. Interverranno anche Paula Gori, Secretary General dello European Digital Media Observatory (EDMO) e i rappresentanti dei partner di IDMO, Claudia Mazzola, Direttrice Ufficio Studi RAI, Camilla Vagnozzi, Editorial Manager di Facta News, Giulia Pozzi, Analyst di NewsGuard, Andrea Nicolai, CEO di T6 Ecosystems e Gianluca Di Feo, Vicedirettore de la Repubblica. Il Keynote Speaker dell’evento Stefania Battistini, giornalista inviata di guerra per la RAI.

Modera: Alberto Flores d’Arcais, condirettore del Master in Giornalismo della Luiss e firma storica de la Repubblica.

Per seguire l’evento in presenza registrati qui: https://luiss.formstack.com/forms/global_information_war_an_international_forum

Per seguire l’evento online registrati qui: https://luiss.webex.com/luiss/j.php?RGID=ra55b7189a884d496264bc42e4c79638e

