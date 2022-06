In seguito ai provvedimenti a favore degli studenti ucraini – iscrizione gratuita a due Corsi di Italiano di base per stranieri (livelli A1 e A2 del QCER) – assunti dal Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza lo scorso 15 marzo, l’Ateneo comunica che dall’apertura delle iscrizioni (30 maggio) ad oggi risultano 633 iscritti al Corso di livello A1.

L’iscrizione avviene attraverso un canale semplificato per assicurare un accesso veloce e facilitato. I corsi sono replicati su una pagina Moodle dedicata, in cui sono inserite in lingua ucraina tutte le informazioni relative alla didattica. Sono inoltre disponibili, per chi frequenta, due mediatrici culturali di nazionalità ucraina.

UnitelmaSapienza continua a potenziare anche gli accordi di cooperazione universitaria già in atto con la Yaroslav Mudryi National Law University di Kharkiv e la Mariupol State University, accordi presentati il 30 maggio scorso nell’ambito dell’incontro trasmesso dal canale YouTube di Ateneo cui hanno partecipato i rettori delle università interessate.

com.unica, 25 giugno 2022