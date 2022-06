Francesco Raponi, presidente dell’omonima Fondazione scientifica italiana, è in viaggio per New York. La trasferta americana dell’illustre scienziato, inventore del metodo “Discosan” per la innovativa cura dell’ernia del disco e delle protrusioni discali, ha in calendario incontri conviviali con la comunità italo-americana, con il figlio Enrico Raponi, farmacista che risiede negli States ed è il delegato Usa della Fondazione Raponi, con autorità scientifiche nel campo dell’Ozonoterapia.

Prima dell’imbarco in quel di Fiumicino il presidente Raponi ha elogiato la presenza, alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, dei professionisti della Salute applauditi dal presidente Mattarella e dal numeroso pubblico presente. “Un giusto riconoscimento – ha detto il dottor Raponi – per il lavoro degli operatori sanitari tutti nel contrasto alla pandemia”.

È la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana che i ‘camici bianchi’ hanno avuto un ruolo da protagonisti in una pubblica manifestazione. Tra i camici bianchi non solo medici ma i rappresentanti delle 31 professioni sanitarie, dai biologi ai farmacisti, dai chimici agli infermieri, dalle ostetriche ai tecnici, in tutto un esercito di un milione e mezzo di professionisti che,con dedizione e passione, hanno garantito il diritto alla salute dei cittadini pagando con con la vita il loro impegno.

com.unica, 3 giugno 2022