L’esercito russo ha lanciato ieri una nuova offensiva lungo la maggior parte del fronte orientale dell’Ucraina: la battaglia del Donbass è ora iniziata, ha affermato il presidente ucraino Volodymr Zelenskiy in un discorso televisivo.

Il segretario del Consiglio di sicurezza dell’Ucraina Oleksiy Danilov ha dichiarato in un’intervista che le forze russe hanno iniziato il loro tentativo di avviare la fase attiva questa mattina. “Questa mattina, lungo quasi l’intera linea del fronte delle regioni (orientali) di Donetsk, Luhansk e Kharkiv, gli occupanti hanno tentato di sfondare le nostre difese”, ha detto. In un post su Facebook, il comando delle forze armate ucraine ha affermato che la principale forza militare russa si stava concentrando sulla presa del controllo dell’intera regione di Donetsk e Luhansk che costituiscono la fascia di terra nota come Donbass.

La Russia ha rafforzato le sue forze nella zona est dell’Ucraina usando le truppe che ha ritirato dal nord dell’Ucraina e dalla vicina Bielorussia, fedele alleato della Russia. “La seconda fase della guerra è iniziata… Credi nel nostro esercito”, ha scritto il capo di stato maggiore del presidente ucraino, Andriy Yermak, sull’app di messaggistica di Telegram.

“È un inferno”, ha dichiarato il governatore della regione di Lugansk, Sergei Gaidai (Ansa). Sul fronte diplomatico, la Casa Bianca ha fatto sapere che oggi pomeriggio il presidente americano Joe Biden terrà una videochiamata sulla crisi ucraina con i suoi alleati e partner. Nessun corridoio di evacuazione per i civili è previsto per oggi in Ucraina, per mancanza di accordo con la parte russa, e questo per il terzo giorno consecutivo.

com.unica, 19 aprile 2022