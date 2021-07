Appuntamento venerdì 30 luglio a Castiglione della Pescaia

Uno “sguardo” sulla pandemia, su quella paura che ci ha accomunato dal primo lockdown ad oggi e sulla speranza che ci vede andare avanti trovando nella natura una nuova forza.

Venerdì 30 luglio, la suggestiva location del Bagno “Le Cannucce” di Castiglione della Pescaia (GR), ospiterà alle ore 21:00, la presentazione del libro “24 ORE SGUARDI”, (Edizioni ENSEMBLE), opera prima in poesia della scrittrice Elena Rossi, già vincitrice del Premio Franco Cuomo International Award al Senato della Repubblica con il suo primo libro “Onda e altri racconti” (2018).

Un incontro e una serata all’insegna dell’arte e della cultura, accolta con entusiasmo da Fabio Fornaciai, Responsabile marketing dello stabilimento balneare.

Con l’introduzione e la moderazione del filoso Francesco Taviani, interviene con l’autrice, Elena Rossi, l’Addetta Culturale del Comune di Castiglione, Susanna Lorenzini.

L’evento è allietato dalla lettura dei brani dell’attrice Gabriela Corini.

“La poesia oggi più che mai, sa avvicinarci. Questo mare mi ha visto crescere e sono fiera di portare in Toscana la mia prima silloge poetica, ispirata a questo periodo di emergenza. Una silloge dove l’elemento del mare è fortemente presente. Spero di trasmettere un messaggio di speranza che non lasci indifferenti”, ha dichiarato Elena Rossi.

“È nostro dovere come amministratori valorizzare il MARE in ogni sua forma, per questo è e sarà il fulcro della nostra programmazione di eventi culturali e turistici”. Ha aggiunto Susanna Lorenzini. “A maggior ragione – prosegue – dobbiamo farlo quando questo è il tema di una delle forme più elevate di cultura, ossia la poesia. Ringraziamo quindi profondamente l’autrice per il suo lavoro e per aver contribuito a valorizzare con questa sua opera il nostro territorio”.

com.unica, 29 luglio 2021