Arriva lo spettacolo “Virus”, un reportage realizzato attraverso una ricostruzione minuziosa dei vari passaggi con prove documentate.

Roma 24 luglio ore 21 – via Prato della Corte

La storia dell’uomo è stata caratterizzata nel tempo da decine di epidemie e pandemie. Ma conosciamo davvero il significato di questi termini? Con lo scopo di fare chiarezza arriva lo spettacolo “Virus”, maggiormente focalizzato sulle pandemie che hanno colpito il pianeta nel terzo millennio dal 1999 ad oggi, un reportage redatto dall’autore e attore David Gramiccioli attraverso una ricostruzione minuziosa dei vari passaggi con prove documentate.

La tappa romana di questo tour, che viaggia in giro per l’Italia, si svolgerà il prossimo 24 luglio dalle ore 21.00 presso l’arena situata in via Prato della Corte snc. Dal dott. Wolfgang Wodarg, già Presidente Commissione Europea della Sanità, all’ex ministra polacca Ewa Kopacs, l’opera si avvale della collaborazione di alcune tra le massime autorità in ambito medico scientifico che da sempre seguono, studiano e cercano di fare chiarezza sulle campagne vaccinali anti pandemiche.

Gramiccioli, voce indipendente dell’inchiesta teatrale italiana che ha portato sulla scena varie temi di approfondimento, tra i quali “Il Decreto”, seguito da oltre 30 mila spettatori in giro per i vari teatri italiani,“Quello che vogliono le donne”, la storia dell’umanità vista attraverso gli scontri generazionali delle donne, e ancora “Avrei voluto un amico come lui” , l’omaggio a Rino Gaetano legato alla sua controversa scomparsa, torna ad affrontare un argomento delicato, discusso, contestato, senza mai trascurare per un solo istante il vero filone d’inchiesta e senza lasciarsi tentare da nessuna enfasi narrativa, poiché tutto è tutto drammaticamente documentato.

Nella stessa occasione sarà presentato il progetto O.I.S. che prevede la presenza di numerosi operatori sociosanitari non favorevoli all’obbligo vaccinale e provenienti dalle varie regioni italiane. Per info e prenotazioni contattare il numero 331.6194477.

com.unica, 24 luglio 2021