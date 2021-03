L’antivirale sarebbe efficace entro 2 minuti e salvare molte vite in paesi senza accesso ai vaccini

Uno spray nasale che sarà commercializzato come in grado di uccidere il 99,9% delle particelle virali ha iniziato la produzione in Israele. Lo spray avrebbe potuto prevenire gran parte dell’infezione da COVID19 nel mondo, ha affermato il suo inventore, il dottor Gilly Regev. “Speriamo che il nostro spray nasale ora salverà molte vite di persone in paesi che stanno aspettando il vaccino”, ha detto Regev, un biochimico cresciuto in Israele che ha co-fondato la società SaNOtize e ha sviluppato lo spray in Canada. “Questo sarà conveniente e può essere utilizzato per la prevenzione, per proteggere da qualsiasi infezione virale respiratoria”.

Regev ha affermato che il medicinale ha dimostrato di essere efficace in laboratorio contro un ampia gamma di virus e le nuove varianti del coronavirus non interferiranno con la sua efficacia, sottolineando: “Contiene un antivirale ad ampio spettro che uccide tutti i virus e tutte le varianti.” Regev ha poi definito Enovid un “disinfettante per le mani equivalente per il naso” e ha affermato che crea una barriera fisica nei passaggi nasali per fermare i virus insieme a una “barriera chimica” di ossido nitrico, noto per le sue qualità antimicrobiche. “L’ossido nitrico caratterizza questo spray come speciale che non si limita a bloccare i virus, ma in realtà li uccide”, ha detto.

Israele diventerà il primo paese in cui lo spray verrà venduto. Il Ministero della Salute ha dato l’approvazione provvisoria per la sua vendita come dispositivo medico adatto a persone di età pari o superiore a 12 anni – il che significa che potrebbe essere utilizzato da molti che non sono ancora stati approvati per i vaccini contro il COVID19 – con la confezione che indica: “Scientificamente testato per abbattere al 99,9% di virus entro 2 minuti. “

È stato anche approvato per la vendita in Nuova Zelanda e l’approvazione è richiesta in altri paesi, incluso il Regno Unito. Regev ha affermato che la fabbrica, a Ness Ziona vicino a Tel Aviv, sta lavorando per produrre uno stock da 200.000 a 500.000 confezioni entro maggio. “Dopo questo, speriamo di arrivare alla capacità di un milione di bottiglie al mese”, ha detto il laureato della Hebrew University, aggiungendo: “Spero che questo prodotto porti orgoglio e lavoro a Israele”.

La dichiarazione sulla confezione si basa su test in laboratorio, durante i quali una serie di virus vivi, tra cui influenza e SARS-CoV-2, sono stati sottoposti allo spray. Ha riconosciuto che gli esperimenti si sono svolti al di fuori del corpo umano, in provette, e non forniscono una prova definitiva dell’efficacia dello spray nei passaggi nasali, anche se ha affermato che sono molto incoraggianti. Ricerche separate, a cui non si fa riferimento sulla confezione, hanno suggerito che lo spray può ridurre l’impatto del COVID19 tra coloro che sono infetti.

La scorsa settimana, SaNOtize e Ashford e St Peter’s Hospitals NHS Foundation Trust nel Surrey, nel Regno Unito, hanno annunciato i risultati di studi clinici che indicano che lo spray potrebbe prevenire la trasmissione di COVID19, abbreviarne il decorso e ridurre la gravità dei sintomi e dei danni in quelli già infettati. Lo studio è stato presentato a un’importante rivista medica per la revisione e la pubblicazione. Lo spray era già completamente sviluppato quando la pandemia ha avuto inizio, poiché è stato inventato principalmente per combattere l’influenza. La sua innovazione è la procedura di dosaggio per l’ossido nitrico. “Normalmente viene fornito in bombole di gas e normalmente viene consegnato agli ospedali, ma volevamo un modo pratico per somministrarlo come antimicrobico liquido e abbiamo trascorso gli ultimi 12 anni a svilupparlo”, ha detto Regev.

Gli ingredienti dello spray si mescolano insieme quando viene somministrato per formare ossido nitrico, ha affermato Regev, osservando: “Tutti i componenti sono ampiamente utilizzati nell’industria alimentare e hanno un profilo di sicurezza molto forte”. Ogni flacone contiene la fornitura di un mese per una persona da spruzzare due volte al giorno per proteggersi dai virus. Regev ha poi aggiunto: “Teoricamente avremmo potuto distribuirlo un anno fa, ma dovevamo negoziare l’approvazione normativa. Questa è la più grande frustrazione, che abbiamo provato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per un anno per portarlo sul mercato e avrebbe potuto salvare molte vite. Credo che avrebbe potuto prevenire le infezioni e quindi ridurre i decessi. “