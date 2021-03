In occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, domenica 21 marzo 2021, CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down) lancia la campagna di sensibilizzazione internazionale “The Hiring Chain”, per affermare che assumere una persona con sindrome di Down cambia la vita non solo al diretto interessato, ma può innescare un circolo virtuoso di nuove opportunità per tutti.