Un evento online per riflettere su quanto le restrizioni abbiano cambiato la nostra vita e stiano incidendo sulle nostre fragilità

Psicologi, psichiatri, filosofi, avvocati, dirigenti scolastici, direttrici di penitenziari e molte altre autorevoli figure si confronteranno oggi sabato 13 marzo, a un anno esatto dal lockdown, per riflettere su quanto le restrizioni e le limitazioni abbiano cambiato la nostra vita e stiano incidendo sulle nostre fragilità.

Il tema sarà affrontato e approfondito secondo un approccio multidisciplinare e toccherà i temi della salute mentale, della famiglia, degli adolescenti, dei bambini, della scuola, della disabilità, del carcere, della detenzione.

L’evento, che si avvarrà del supporto di prestigiosi enti ed associazioni nazionali, è promosso dall’Osservatorio Nazionale per le persone Fragili e i loro parenti sarà trasmesso online in diretta dalle pagine Facebook e YouTube della stessa organizzazione noprofit con inizio alle ore 17. Sarà moderato e introdotto dall’Avvocato Luca Volpe, fondatore di Fragili e interverranno Fabrizio Starace (Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e membro del Comitato Tecnico istituito dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare la pandemia), Antonella Tuoni (Direttore FF della CC di Sollicciano, Firenze), Gian Ettore Grassani (Avvocato, scrittore, Presidente Nazionale Ass. Avvocati Matrimonialisti italiani), Stefano Callippo (psicologo e psicoterapeuta, Presidente Nazionale Osservatorio violenza e suicidi), Barbara Solomita (psicologa, fondatrice dell’Associazione Neamente), Loredana Petrone (psicologa e psicoterapeuta), Gemma Brandi (Psichiatra,psicoanalista, fondatrice e direttrice de “Il reo e il folle”), Michele Corriero (Presidente provinciale Comitato Unicef di Bari, Giudice onorario Tribunale per i Minorenni), Maura Manca (psicologa e psicoterapeuta, Presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza), Cristian Nonnis (Filosofo e scrittore), Sylvia Arrighi (dirigente scolastico) e Antonella Catte (Avvocato civilista).

“Metteremo al centro del dibattito quello che a noi sta più a cuore, la fragilità”, afferma l’avvocato Luca Volpe nel presentare l’iniziativa. Una fragilità legata non solo a vulnerabilità di tipo strettamente medico ma che presenta diverse sfaccettature anche di tipo culturale, psicologico e sociale. L’epidemia ha messo in luce quanto l’uomo sia sia estremamente fragile di fronte a vicende così imprevedibili, dal momento che la nostra vita può essere capovolta in un istante grazie all’effetto devastante di un minuscolo virus in una lontanissima città della Cina.

com.unica, 13 marzo 2021