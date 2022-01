La Dante celebra il 2021 dantesco facendo una cosa che sinora non è stata fatta: lanceremo una piattaforma globale per la lingua e la cultura italiane che è il nostro monumento a Dante e alla sua Commedia, che è ‘degli’ italiani. Facciamo una scommessa sull’italiano per rilanciare l’Italia e sulla nostra lingua che è necessaria per la cultura globale e anche un’opportunità di sviluppo economico”.

A Unomattina il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi ha annunciato ieri la prossima uscita della piattaforma della Dante che proporrà tre “stanze” per la lingua, la formazione dei docenti e la cultura, con particolare attenzione alle scuole d’italiano e al tema del libro.

Dopo aver presieduto il Comitato per il 750° anniversario dalla nascita del Poeta, la Dante è anche nel Comitato del VII centenario della morte di Dante e ora la Società avvia una piattaforma per l’intero Sistema Italia, considerando la lingua e la cultura come le basi per il rilancio dell’Italia nel mondo.

com.unica, 10 marzo 2021