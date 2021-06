Le fortezze del Lazio meridionale è l’ultima opera del poliedrico artista ciociaro Luigi Centra. Un volume composto da 520 pagine arricchite da numerose fotografie, fascicoli illustrativi e tre appendici territoriali, frutto di una lunga e rigorosa ricerca storica dell’Autore. Un testo enciclopedico di facile consultazione che si rivolge non solo agli appassionati di storia locale ma anche ai giovani studenti, che possono avere così a disposizione uno strumento utilissimo per conoscere in maniera più approfondita il territorio in cui vivono sotto ogni aspetto.

Il testo – ha sottolineato l’imprenditrice Luisa Magnante, che ha curato la presentazione – “ha una lettura attenta e ragionata, una duplice funzione, la prima è quella di avere cristallizzato le peculiarità storico-architettoniche del nostro prezioso territorio, dove tutto il periodo medievale che emerge è il principale protagonista. La seconda è quella di provare a trasmettere, sensibilizzando le future generazioni, di riappropriarsi delle radici storiche, consci del fatto che solo conoscendo il proprio passato, si possono affrontare le sfide future che un globalismo sempre più ascetico e distopico tende ad affermarsi”.

Il Maestro Luigi Centra è uno dei massimi esponenti italiani di quella corrente artistica che ha rivalutato e reinterpretato nel nostro Paese l’arte “populaire” di matrice americana, di cui è stato in un certo senso un anticipatore, forse inconsapevole. Le sue opere pittoriche sono esposte nei più prestigiosi musei d’arte moderna nazionali e del mondo. Nel suo percorso artistico ha sempre rivolto una particolare attenzione ai temi sociali, con iniziative umanitarie e a sostegno dell’energia pulita, attività spesso patrocinate da organismi internazionali prestigiosi quali ONU, UNESCO ed UNICEF. La sua poliedricità lo ha portato ad esplorare anche altri mondi dell’arte come la poesia, la narrativa ed anche la saggistica come testimonia questa ultima sua fatica letteraria che sta riscuotendo un discreto successo. Ha scritto numerose opere letterarie molte delle quali dedicate alla Sicilia che lui considera la sua seconda patria.

com.unica, 19 febbraio 2021