Il seminario online è promosso da Sardegna Ricerche nell’ambito dei progetti cluster DoUtDes e SardCoin

Venerdì 11 dicembre, a partire dalle ore 11:00, si svolgerà il seminario online “Tecnologie Blockchain e di Business Intelligence a supporto del turismo e delle imprese in Sardegna”, evento conclusivo dei progetti cluster DoUtDes e SardCoin, promossi da Sardegna Ricerche e condotti dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari.

L’obiettivo di DoUtDes – Trasferimento di tecnologie e competenze di Business Intelligence alle aziende dei settori innovativi e tradizionali (www.doutdes-cluster.it) è la realizzazione di una piattaforma di business intelligence che consenta alle imprese di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali negli ambiti della profilazione degli utenti, dell’analisi semantica e dei big data applicati al web, al mobile, ai social media e all’Internet degli oggetti. Hanno collaborato al progetto l’Assessorato del Turismo della Provincia di Cagliari e il Laboratorio di tecnologia semantica del CNR (STLab).

Il progetto SardCoin – Tecnologie blockchain per realizzare un sistema di smart coupon a supporto del turismo in Sardegna (www.sardcoin.eu) mira a sviluppare una piattaforma per la creazione e la gestione di smart coupon (‘buoni sconto’ e voucher elettronici) per la promozione dei servizi turistici. Le imprese potranno usare la piattaforma per inserire servizi, presentare le proprie offerte, o per impostare strategie integrate di promozione turistica. Per impedire la falsificazione dei coupon il sistema si basa sulla tecnologia blockchain, quella che ha permesso la diffusione dei bitcoin e delle altre criptovalute. Al progetto ha collaborato l’Assessorato regionale del Turismo.

Il programma dell’evento prevede gli interventi dei responsabili scientifici Salvatore Carta e Michele Marchesi e della referente di Sardegna Ricerche Sabrina Orrù; seguiranno le relazioni dei ricercatori del Dipartimento e le testimonianze di alcune imprese dei cluster. Nella seconda parte si terrà una tavola rotonda sui “I portali di supporto alle imprese tra presente Covid e futuro post-Covid”.

I due progetti hanno coinvolto 57 tra aziende, associazioni e amministrazioni pubbliche del territorio regionale e sono stati finanziati da Sardegna Ricerche nell’ambito del programma “Azioni cluster top-down” con i fondi del POR FESR Sardegna 2014-2020.

L’evento si terrà sulla piattaforma Meet al link: meet.google.com/nyj-grvw-hky

Sul sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) è disponibile il programma dell’evento, con le schede dei progetti con l’elenco delle imprese coinvolte, e i precedenti stati d’avanzamento.

com.unica, 11 dicembre 2020