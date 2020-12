La casa editrice torinese inaugura la nuova programmazione di seminari online in diretta, per lo studio, l’approfondimento e il confronto con esperti di diverse discipline.

Torino, 7 dicembre 2020 – Mercoledì 9 dicembre prende il via la programmazione dei nuovi webinar gratuiti destinati agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tenuti da autori e formatori delle case editrici Loescher, D’Anna, Bonacci.

In questo periodo in cui la scuola è chiamata ad affrontare sfide impegnative, Loescher ha deciso di offrire il proprio contributo arricchendo l’offerta via webinar: ai webinar formativi per i docenti si aggiunge la programmazione di webinar destinati alle classi, agli studenti.

Con la supervisione e l’accompagnamento dei propri docenti, gli studenti potranno partecipare attivamente a webinar della durata di un’ora, durante i quali potranno confrontarsi con esperti, porre domande e interagire attraverso la chat.

I webinar si svolgeranno dalle ore 15 alle 16; l’aula virtuale (con capienza fino a 1.000 posti) sarà comune, ma docenti e studenti dovranno iscriversi dai portali a loro rispettivamente dedicati: i docenti si iscriveranno da formazioneloescher.it, e da lì inviteranno tramite una mail i propri studenti a iscriversi alla diretta; gli studenti si iscriveranno sul portale webinarstudenti.loescher.it, che viene lanciato proprio in occasione di questa nuova programmazione.

Questi i titoli in programma a dicembre; per i primi due sono già aperte le iscrizioni:

9/12,h. 15-16: Charlotte Galland, Storia sociale: Francia e Italia dal 1850 al1914 – per sezioni Esabac

11/12,h. 15-16: Gianni Garelli, Di chi è quest’opera d’arte? (per le materie Storia dell’arte e Italiano LS e L2)

14/12, h. 15-16: Claudia Casazza, Agenda 2030, ça commence par moi !

16/12, h. 15-16: Antonella Sbragi, Il movimento – Osservare il movimento

18/12, h. 15-16: Laura Fenelli, Tre maestà fiorentine: Cimabue, Duccio e Giotto

Al termine di ciascun webinar, docenti e studenti avranno a disposizione le slide, gli eventuali materiali didattici e la registrazione del webinar.

Il portale Webinar Studenti si aggiunge alle altre risorse aperte online con le quali Loescher Editore affianca quotidianamente i docenti: il portale Didattica digitale integrata, la WebTV, il portale Orientamento e diciassette portali di materia.

com.unica, 8 dicembre 2020