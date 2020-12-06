L’edizione 2020 del Digital Media Fest, il festival creato e diretto da Janet De Nardis, si è svolta online dal 30 Novembre al 2 Dicembre. Oltre 100mila visualizzazioni, mentre  le visualizzazioni sui social hanno raggiunto le 50.000 persone questo il risultato delle tre giornate di festival trasmesse in streaming su www.digitalmediafest.it. Dalle 11:00 di mercoledì 30 novembre alle 21:30 del 2 dicembre un flusso di contenuti tra opere in concorso, webinar e workshop ha coinvolto l’attenzione di migliaia di persone.

In questa edizione dove in tutta Italia molti dei festival dal vivo sono stati obbligati a saltare un’edizione, il Digital Media Fest in una versione “atipica”, traccia un bilancio molto positivo dimostrando che la creatività sul web è il futuro dell’audiovisivo.

Contro gli imprevisti legati alle nuove misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, i tanti talenti del web, filmmakers, creators e registi hanno seguito con attenzione il programma del Festival. Non sono mancati gli incontri con le webstar più amate della rete, da Lea Cuccaroni, Angelica Massera, Titina Maroncelli, i PanPers, Filippo Caccamo, i The Cerebros e  le CosìFanTutte.

Il pubblico ha apprezzato gli incontri di “formazione” che hanno contraddistinto quest’edizione. Si sono tenuti due workshop, uno sull’importanza della scrittura nella nostra società: dalla televisione al web, dal teatro alla radio con: Antonio Giuliani, Riccardo Milanesi, Jimmy Ingrassia e Daniele Orecchio. L’altro workshop ha visto Lorenzo Renzulli Digital Strategist, autore, formatore, Co-fondatore e CMO della Startup innovativa OASIS spiegare le regole per creare e distribuire al meglio i prodotti audiovisivi. E’ stata particolarmente apprezzata la presentazione di “Obiettivo Economia” (sui temi dell’educazione finanziaria) che vede la partecipazione di personaggi come Leonardo Bocci Angelica Massera, Fabian Grutt, Marco Passiglia, Luis Molteni e Luca di Giovanni

Infine “Burnout”, un progetto per conoscere il potere della tecnologia e per restarne padroni e non schiavi, per combattere il fenomeno della dipendenza da internet!

La serata finale, ideata da Janet De Nardis, in una formula innovativa e divertente, ha ricevuto numerosi complimenti, tanto da rendere l’evento, nonostante la pandemia il più cliccato e condiviso. Presentato dalla De Nardis e Savino Zaba, con l’incursione di Laverne Daley, direttamente dal Miami web fest, ha visto la partecipazione di due comici d’eccezione: da Roberto Ciufoli ad Annalisa Aglioti. Anche Elena Sofia Ricci è intervenuta nella serata finale con un videomessaggio per ribadire l’importanza dei festival dal vivo e complimentarsi per la qualità delle opere che hanno partecipato al concorso. L’evento di premiazione è stato realizzato nella splendida location dell’Hotel Locarno di Roma.

La giuria che ha votato le webserie vincitrici è composta da: Elena Sofia Ricci (attrice), Massimiliano Bruno (Sceneggiatore, Attore, Regista), Antonio Flamini (Consulente e Direttore Artistico di Festival Cinematografici), Cristina Priarone ( Direttore di Roma Lazio Film Commission), Roberto Ciufoli (attore), Gianluca Guzzo (Amministratore Delegato Mymovies), Marco Bonini (Attore, sceneggiatore e scrittore) e Stefano De Sando (doppiatore), Vincenzo Alfieri (attore, regista).

Questi i premi assegnati:

– Best Italian Webserie – VITERBIUM – LA CACCIA AL TESORO a cui è stato assegnato il  Panalight Award – il premio offerto da PANALIGHT di un valore di 5.000,00 €  in noleggio di attrezzature

– Best International Webserie – AMAZING GRACE SERIES 2 

– Wiko Award – AMAZING GRACE SERIES 2  che vince il premio messo in palio da WIKO che consiste in un device di ultima generazione

– Best Director – Mark Lorei HAUS KUMMERVELDT 

– Best Cinematography – VITERBIUM – LA CACCIA AL TESORO

– Best Pilot – WAY BACK HOME

– Best Original Idea – DISCOCALYPSE

– Best Comedy – GUAI A DOMICILIO
– Best Drama – AMAZING GRACE SERIES 2

– Best social-oriented movie – Un Lupo al Museo

– Best Soundtrack – Guillaume Wilmot THE GLIWENSBOURG CHRONICLES

– Best Costume Design – Nathalie Ven THE GLIWENSBOURG CHRONICLES 

– Best Screenplay – ET PUIS AMÉLIE EST PARTI 

– Best Actor – Michael Knoefler DISCOCALYPSE 

– Best Actress – Marie-Eve Milot ET PUIS AMÉLIE EST PARTI 

– Best Supporting Actress – Florencia Fernández  MIGRANT STORIES

– Best Supporting Actor – Michael Goldberg HAUS KUMMERVELDT

Tra i vertical video i vincitori sono:

– Best Original Idea – Black Tank che vince il Wiko Award consistente in un device di ultima generazione

– Best Vertical Video – Vertigini che vince lo  StadionVideo Award consistente in sottotitoli in inglese con relativo DCP

La giuria che ha votato i cortometraggi vincitori è composta da: Paola Minaccioni (attrice), Andrea Roncato (attore), Eleonora Ivone (attrice, regista), Antonio Giuliani (Attore), Adriano De Santis (Direttore Centro Sperimentale di Cinematografia CSC) Mauro Di Donato (Docente del Corso di Laurea: “Letteratura, Musica e Spettacolo), Andrea Minuz (Docente del Corso di Laurea: “Letteratura, Musica e Spettacolo), Young Man Kang (Direttore del Seoul Web Fest), Riccardo Di Pasquale (Produttore e Ceo Fenix Entertainment),

– Best Short Film – MILLE SCUDI vincitore del Panalight Award per un valore di 5.000,00 €  in noleggio di attrezzature.

– Best Original Idea – Happy Birthday

– Best Director – Serena Corvaglia MILLE SCUDI

– Best Screenplay – Michele Granata – SERVI DI BICICLETTE vincitore dello StadionVideo Award consistente in sottotitoli in inglese con relativo DCP

– Best Cinematography – Edoardo Emanuele MILLE SCUDI

– Best Costume Design – Andrea Sorrentino HAPPY BIRTHDAY 

– Best Soundtrack – Enrica Sciandrone FLYING HANDS

– Best Actor – Francesco De Simone  SERVI DI BICICLETTE

– Best Actress – Arianna Di Stefano  FACEBOOM

– Best Supporting Actor – Pierluigi Gigante  #PICOFTHEDAY 

– Best Supporting Actress – Giorgia Wurth  SANSONE

com.unica, 6 dicembre 2020

Nella foto in alto Savino Zaba e Janet De Nardis

