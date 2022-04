Arriva dal cuore della Brianza, è un tampone espresso tutto made in Italy

È un tampone espresso tutto made in Italy che dà la possibilità di avere un risultato affidabile sulla positività al Covid-19 in 3 minuti. Arriva dal cuore della Brianza, dalla “Allum” di Merate, in collaborazione con l’Università del Sannio, questa novità che in queste ore, come riportato dalla nota dell’azienda, ha “superato i test per l’approvazione da parte del Ministero della Salute”. L’azienda, si è anche detta “pronta a partire con la produzione”.

Il test rapido, chiamato “Daily Tampon”, funziona prendendo un campione di saliva con un cotton fioc, il quale viene appoggiato sul tampone e in tre minuti, con l’utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato come per un test di gravidanza.

Questo tipo di esame è stato pensato per essere usato in contesti dove è necessario sapere alla svelta la positività o meno di qualcosa, come “le scuole, gli ospedali”, ma anche per far “tornare ad avere il pubblico in settori che sono fermi, o costretti a operare “a porte chiuse”, come ad esempio lo sport o la musica”, spiega ancora l’azienda.

Allum ha voluto anche sottolineare due fattori importanti: il primo è che sono pronti a produrre 20 milioni di tamponi. Il secondo che, quello da loro prodotto, ha un prezzo inferiore all’attuale tampone: “Costa meno della metà di quelli che vengono attualmente utilizzati”.

com.unica, 10 settembre 2020