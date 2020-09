Alessio Di Mauro presenterà il suo libro “Banzai” al Giardino dell’Hotel delle Terme. Sabato 12 settembre ore 17.30

Sabato 12 settembre, alle ore 17,30, presso il Giardino dell’Hotel delle Terme e Spa (Via dei Villini,57) a Fiuggi, Pino Pelloni saluta la stagione dell’Era Covid 19 ospitando il giornalista e disegnatore satirico Alessio Di Mauro con il suo libro Banzai edito da Giubilei-Regnani.

All’incontro partecipano Biagio Cacciola e il giornalista di “Libero” Daniele Dell’Orco.

Quando l’etica pubblica si dissolve – come in questi nostri anni di tirannide globalitaria – e la politica inizia ad assumere linguaggi e stilemi tipici della satira, quest’ultima è letteralmente spacciata. Così l’antico e nobile mestiere del “fustigatore dei costumi” rischia l’estinzione per “scostumatezza istituzionalizzata”.

Banzai è un viaggio in punta di penna e di matita negli ultimi dieci anni di una politica che si è fatta farsa. Dalla Seconda Repubblica al grillismo. Da Libero, Il Tempo e il Corriere della Sera, fino al Candido. È il tentativo, forse del tutto superfluo, di ridere di un potere ormai impotente che fa ridere già da sé. Un ultimo disperato attacco kamikaze in bilico tra il lusso e la follia. Quella dell’autore e quella dei protagonisti delle pagine del libro.

com.unica, 8 settembre 2020