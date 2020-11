Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Gerusalemme in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau. Al suo arrivo in Israele, mercoledì 22 gennaio, il Capo dello Stato ha partecipato al Pranzo offerto dal Presidente dello Stato di Israele Reuven Rivlin in onore dei Capi Delegazione partecipanti alla Cerimonia del 75° Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau.

Nel corso del Pranzo sono intervenuti il Presidente dello Stato di Israele; il Re Felipe VI di Spagna; Yehuda Bauer, Professore Emerito di Storia e Studi sull’Olocausto presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, nonché Consigliere scientifico dello Yad Vashem; Moshe Kantor, Presidente della fondazione World Holocaust Forum. Nella mattinata di giovedì 23 gennaio il Presidente Mattarella ha avuto un incontro con il Presidente Rivlin e, successivamente, con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

Il Capo dello Stato si è recato, quindi, allo Yad Vashem dove si è svolto il Quinto Forum Mondiale dell’Olocausto dal titolo “Ricordare l’Olocausto: combattere l’antisemitismo”, organizzato in occasione del 75° Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau, alla presenza di numerosi Capi di Stato e di Governo provenienti da Europa, Nord America e Australia.

Nel corso della Cerimonia sono intervenuti il Presidente Rivlin, il Primo Ministro Netanyahu, il Presidente della fondazione World Holocaust Forum Kantor, il Presidente della Federazione Russa Putin, il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America Pence, il Presidente della Repubblica Francese Macron, il Principe del Galles, il Presidente della Repubblica Federale di Germania Steinmeier, il Presidente del Consiglio dello Yad Vashem Rabbino Lau e il Direttore dello Yad Vashem Shalev.

A conclusione del Forum, il Presidente Mattarella, insieme agli altri leader mondiali, ha reso omaggio alle vittime della Shoah presso il Memoriale dello Yad Vashem.

com.unica, 24 gennaio 2020