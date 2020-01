Il 2020 rappresenta un turning point degli attuali assetti politici ed economici internazionali: inizierà con l’entrata in carica della nuova Commissione europea e terminerà con le elezioni americane di novembre. Quali saranno, in questo contesto, i principali driver politici ed economici? L’Europa può ritrovare se stessa o rimarrà schiacciata nelle logiche del confronto bipolare? Come rilanciare il multilateralismo?

Questi i temi al centro de “Il mondo nel 2020. Opportunità e rischi per le imprese” conferenza in programma il 23 gennaio prossimo nella sede di Assolombarda a Milano, organizzata nell’ambito dell’Osservatorio Geoeconomia promosso da ISPI e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Sace.

Ai lavori – che inizieranno alle 10.00 – parteciperanno, tra gli altri Alberto Bombassei, Presidente, Brembo; Silvia Candiani, Amministratore Delegato, Microsoft Italia; Fabrizio Di Amato, Presidente, Maire Tecnimont; Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale; Roberto Gavazzi, Amministratore Delegato, Boffi; Paolo Magri, Vicepresidente Esecutivo e Direttore, ISPI; Giampiero Massolo, Presidente, ISPI e Fincantieri; Alessandro Scarabelli, Direttore Generale, Assolombarda; Marco Sesana, Amministratore Delegato, Generali Italia; Alessandro Terzulli, Chief Economist, Sace.

