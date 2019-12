L’Università telematica italiana selezionata dalla BBC insieme a 30 atenei nel mondo per realizzare un breve filmato dal titolo “Aiming Higher – Education without Borders” che racconta questi valori

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO conclude il 2019 con importanti numeri che confermano l’eccellenza del suo modello di insegnamento e apprendimento a distanza, riconosciuto dalla Comunità Scientifica Internazionale. Un Ateneo che conta 26 mila studenti di 167 nazionalità, con una crescita del 30% del numero di iscritti ai corsi di Laurea in un anno.

Numeri che crescono grazie ai 300 accordi siglati con Università di diversi paesi del mondo, Europei ed extra-Europei. Alcuni esempi: Argentina, Azerbaijan, Cina, Colombia, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Norvegia, Russia, Senegal, Somalia, Singapore, Grecia, Stati Uniti d’America, Vietnam, oltre ai più importanti Paesi del mondo arabo (Giordania, Libano, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Marocco, Tunisia e altri).

Oltre 700 professori e ricercatori inseriscono ogni giorno contenuti formativi in continuo aggiornamento sugli ambienti di apprendimento multilingue su Internet di UNINETTUNO, per sviluppare nuovi saperi, nuove professionalità e competenze, che rispondono alle esigenze dei mercati del lavoro. Dieci milioni di documenti didattici prodotti in diverse lingue, accessibili dalla biblioteca virtuale dell’Ateneo, 50.000 ore di videolezioni e contenuti multimediali disponibili per gli studenti nel Cyberspazio didattico dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. 31 Corsi di Laurea, 26 Master, 6 Facoltà, 100 progetti di Ricerca internazionali. UNINETTUNO, da sempre, si è impegnata a favorire la cooperazione tra le Università dei diversi paesi, portando il suo modello di insegnamento nel mondo. Passione, Ricerca, Innovazione, Internazionalizzazione, Inclusione, sono i valori su cui si fonda la sua rete tecnologica di persone e intelligenze interconnesse, in continua crescita, che, ogni giorno, lavorano insieme per costruire sapere e conoscenza.

Oggi, la storia di UNINETTUNO diventa anche un breve filmato, dal titolo “Aiming Higher_ Education Without Borders”, realizzato dalla BBC che ha selezionato 30 università al mondo per realizzare dei filmati che evidenziano l’impegno che queste università stanno dimostrando per raggiungere, a livello globale, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’ONU SDGs 2030. E UNINETTUNO è l’unica Università italiana che ha realmente realizzato questi obiettivi, con particolare riferimento all’obiettivo N.4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” e N.10 “Ridurre le diseguaglianze di e fra le Nazioni”.



“La forza di UNINETTUNO è sempre stata quella di mettere insieme mondi diversi, lingue diverse e culture diverse, unite dallo stesso amore per la conoscenza e dalla consapevolezza che la tecnologia, se ben utilizzata, può interconnettere persone e intelligenze che fanno della differenza una ricchezza, e che insieme lavorano costantemente per costruire un mondo migliore” (Il Rettore, Prof. Maria Amata Garito).

com.unica, 24 dicembre 2019