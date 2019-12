Ultimo appuntamento del Festival Pazza Idea Bellezza e rivoluzione – edizione 2019

Ogni ricordo è un fiore: per l’ultimo appuntamento del festival “Pazza idea”, un emozionante viaggio nei ricordi e nelle rivoluzioni del libro di Luigi Lo Cascio. Un grande attore, un volto indimenticabile che ha saputo impersonare sia “La meglio gioventù” del film di Marco Tullio Giordana che gli eroi del nostro tempo come Peppino Impastato. Luigi Lo Cascio è anche attore teatrale e scrittore appassionato. Il suo libro “Ogni ricordo un fiore” ci pone di fronte a continue e ripetute domande esistenziali, il cui protagonista nella ricomposizione di un puzzle di ricordi belli e brutti affronta una rivoluzione interiore.

Luigi Lo Cascio un uomo di grande cultura, e “Ogni ricordo un fiore” ce lo conferma. Riferimenti alla narrativa italiana del Novecento, influenze di filosofia antica, come Aristotele e teologica, Luigi Lo Cascio ci pungola, ci guida tra i suoi ragionamenti, ci offre tanti spunti, sta a noi decidere cosa farne

Racconto e realtà, poesia e bellezza in un romanzo fatto di tanti romanzi, incipit di altre vite possibili, con un protagonista indimenticabile che ci racconterà l’autore, nella serata condotta da Maddalena Brunetti del 19 dicembre alle ore 18 presso il Babeuf – tè, vino e letture lente, in Via Giardini a Cagliari. Ingresso gratuito.

L’incontro con Luigi Lo Cascio è stato organizzato in collaborazione con Cedac Sardegna / Circuito Multidisciplinare spettacolo dal vivo.

com.unica, 17 dicembre 2019