Premi a Elena Aga Rossi, Carmine Pinto, Fabio Isman, Paolo Morando, Marina Valensise, Antonella Sbuelz, Mirella Serri, Anna Maria Mori e Nelida Milani. Al giornalista Marino Sinibaldi il “FiuggiStoria-Gian Gaspare Napolitano-Inviato speciale”. FiuggiStoria Europa a John Foot, FiuggiStoria Multimedia a Roman Polanski, FiuggiStoria Scienza a Federico Faggin, FiuggiStoria Sport a Darwin Pastorin.

Sono stati consegnati venerdì 13 dicembre 2019, in una cerimonia che si è svolta presso la Sala del Refettorio del Palazzo del Seminario-Camera dei Deputati (Via del Seminario, 76- Roma) i riconoscimenti della decima edizione del Premio FiuggiStoria. Il Premio è promosso dalla Fondazione “Giuseppe Levi-Pelloni” in collaborazione con il Comune di Fiuggi e con i patrocini del Senato della Repubblica e della Presidenza della Regione Lazio.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al giornalista, storico dell’emigrazione e docente universitario Francesco Durante scomparso nell’agosto scorso.

Elena Aga Rossi con ‘L’Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda’ (Il Mulino) e Carmine Pinto con ‘La guerra per il Mezzogiorno’ (Laterza) sono i vincitori della decima edizione del Premio FiuggiStoria per la saggistica.

Per la sezione biografie il riconoscimento è andato a Marina Valensise per “La Temeraria” (Marsilio)

Ad Antonella Sbuelz per “La ragazza di Chagall” (Forum) il premio per la sezione romanzo storico.

Per la sezione Anniversari ex aequo a Fabio Isman con ‘1938. L’Italia razzista’ (Il Mulino) e Paolo Morando con ‘Prima di Piazza Fontana” (Laterza).

Ai libri “Gli Irriducibili” di Mirella Serri (Longanesi) e “Bora” di Anna Maria Mori e Nelida Milani (Marsilio) il riconoscimento per la sezione Diari, Epistolari & Memorie.

Al regista Roman Polanski il FiuggiStoriaMultimedia, per il film “L’Ufficiale e la Spia-J’Accuse” prodotto da Canal+, Eliseo Cinema, France 2 (FR2), già vincitore del Green Drop Award 2019 a Venezia. Ha ritirato il premio il produttore-attore Luca Barbareschi.

Il FiuggiStoriaEuropa allo storico inglese John Foot. Il FiuggiStoriaScienza a Federico Faggin.

Il FiuggiStoriaSport a Darwin Pastorin.

Il premio FiuggiStoria “Gian Gaspare Napolitano-Inviato speciale” al giornalista Marino Sinibaldi

Presente il vincitore della decima edizione del Premio FiuggiStoria “Lazio Meridionale” celebratasi a Fiuggi lo scorso 28 settembre:Maurizio Zambardi autore del libro “Il capobrigante Domenico fuoco, tra storia e leggenda”.

Menzione speciale a Dario Petti per la biografia dedicata a Clementina Caligaris con Storia di una consultrice (Atlantide Editore).

L’opera premio di questa edizione è stata realizzata dallo scenografo Pino Ambrosetti.

com.unica, 13 dicembre 2019