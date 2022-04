Nel suo incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Vladimir Putin ha ribadito che la guerra “raggiungerà i suoi nobili obiettivi”, ma ha ammesso che l’obiettivo della sua cosiddetta “operazione speciale” è soprattutto quello di conquistare la regione del Donbass. Secondo il capo del Cremlino, che ha respinto le accuse di crimini contro l’umanità, l’Ucraina avrebbe portato le trattative in un vicolo cieco.

Nel suo discorso notturno, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha respinto l’affermazione del presidente Vladimir Putin secondo cui l’operazione militare russa in Ucraina stava andando “secondo il piano prestabilito” e si è offerto di scambiare un politico filo-russo detenuto con ucraini tenuti prigionieri. Sebbene l’offensiva iniziale della Russia vicino alla capitale Kiev sia stata ampiamente vista come un fallimento perché le sue forze non sono riuscite per settimane a prendere la città, Putin aveva affermato ieri che l'”operazione” militare russa stava andando “secondo il piano”.

Intanto la regione del Donbass si prepara alla battaglia finale con posizionamento di truppe e blindati su entrambi i versanti. L’Ucraina continua a negare le notizie da parte russa secondo cui oltre 1.000 marines si sarebbero arrese nella strategica città portuale assediata di Mariupol. Parlando alla BBC, Petro Andriuschenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha respinto le dichiarazioni della Russia, affermando che l’Ucraina detiene ancora diverse aree della città. “Non controllano il nostro porto, non controllano Azovstal (industrie siderurgiche), afferma Andriuschenko. Le forze russe non controllavano nemmeno metà del distretto orientale di Livoberezhnyi, la parte più grande di Prymorskyi nel nord o metà del distretto centrale della città.

com.unica, 13 aprile 2022

*Foto Felipe Dana/Associated Press