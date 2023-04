Il 25 e 26 settembre 2021 a Rimini 14 Premi alla Carriera, il Premio Universum Donna e altri riconoscimenti

LUGANO (Svizzera) – Sono confermate per sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, presso il Grand Hotel Ambasciatori di Rimini, le due manifestazioni internazionali promosse dalla Universum Academy Switzerland per celebrare il Trentennale di fondazione, rinviato l’anno scorso a causa della pandemia. Entrambi gli eventi si svolgeranno alla presenza di prestigiosi ospiti nazionali ed Internazionali. Quella del 25 settembre sarà una serata speciale, ricca di avvenimenti e sorprese per tutti i presenti. Si inizia alle ore 16 con alcune importanti nomine istituzionali: l’étoile di fama internazionale Roberta Di Laura sarà nominata MADRINA di tutte le manifestazioni della Universum Academy Switzerland; la piccola Thi Hoai Thuong Caddeo, (10 anni) astro nascente della Danza Classica, sarà nominata MASCOTTE della Universum; Fulvio Gorni sarà nominato Ambasciatore agli Stati presso il Principato di Seborga; i signori Klaudio Findiku, Stefano Zangheri, Matteo Matteis saranno nominati rispettivamente Delegati della Universum Trentino Alto Adige, della Universum Firenze e della Universum Forlì; infine, l’avvocato Silvia Giampà di Como sarà nominata Presidente del Premio Letterario Internazionale “Veritatis Splendor”.

La serata proseguirà con i festeggiamenti per il 30° Anniversario di fondazione della Universum Academy Switzerland. Per onorare al meglio questo significativo traguardo, la Presidenza Federale della Universum Academy Switzerland, ha deciso di conferire 14 Premi alla Carriera ad altrettante Personalità che si sono distinte, per particolari meriti, in ogni campo della nostra società. Nella sezione TEATRO saranno premiati Oswaldo Codiga, attore, regista e sceneggiatore ticinese doc che da oltre 40 anni promuove il teatro dialettale ticinese. Premiato anche l’attore, regista e sceneggiatore di Teatro Ugo Dragotti di Pescara.

Nella sezione Danza Classica saranno premiate l’insegnante e coreografa Mayla Scattola, direttrice della AMG Danza Murano e l’étoile di fama internazionale Roberta Di Laura, docente e coreografa presso la Tanzschule Chiara Matt di Stoccarda. Nella sezione Lirica saranno premiate due delle voci più straordinarie della lirica italiana e internazionale: il mezzosoprano Antonella Carpenito di Avellino e il tenore Domingo Stasi di Bologna. Nella sezione Arte saranno premiate due straordinarie artiste internazionali, Pietra Barrasso di Avellino e Marilena Rango di Cassano Ionio (CS). Nella sezione Musica sarà premiato il Gran Duo Italiano, composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso.

Nella sezione Giornalismo il Premio alla Carriera verrà conferito al giornalista e scrittore aquilano Goffredo Palmerini, una delle penne più autorevoli e conosciute sulla stampa italiana all’estero. Nella sezione Medicina sarà premiato il pediatra Pierluigi Bruschettini, che per oltre 40 anni ha prestato la sua opera presso l’Ospedale Gaslini di Genova e che, una volta in pensione, ha creato una importantissima struttura per genitori dei piccoli pazienti del Gaslini, chiamata “La Band degli Orsi”.

Nella sezione Impegno Sociale e Solidarietà sarà premiato Mimmo Pesce, fondatore di CONADI (Consiglio Nazionale Diritti dell’Infanzia), organizzazione non governativa nata per contribuire in maniera energica e fattiva al miglioramento delle condizioni di vita ed alla promozione e tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sanciti dall’ONU. Per ultimo, nella sezione Giustizia e Legalità, sarà premiato Augusto Di Meo, testimone oculare dell’omicidio di Don Peppe Diana, avvenuto a Casal di Principe il 19 marzo 1994. La sua testimonianza è stata fondamentale per condannare l’esecutore materiale dell’assassinio.

Nella stessa manifestazione saranno conferite anche 5 Medaglie d’onore del Congresso, riconoscimento speciale riservato a quei Soci Accademici della Universum che, con le loro opere letterarie, hanno promosso sia la lingua e la cultura italiana, sia i valori istituzionali della Universum. I 5 premiati sono gli scrittori Mariella Bernio di Crema (Cremona), Anna Maria Deodato di Palmi (Reggio Calabria), Francesco Gemito di Casoria Napoli), Paolo Butti di Figline Valdarno (Firenze) e Dario Rizzo di Scigliano (Cosenza). La serata si concluderà con la Cena di Gala alla quale parteciperanno, oltre ai premiati, anche diversi Membri del Corpo Diplomatico della Universum in rappresentanza delle nostre Sedi nel mondo.

Domenica 26 settembre, con inizio alle ore 10, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle vincitrici della XVI edizione del Premio Universum Donna, manifestazione che premia ogni anno 10 donne di caratura internazionale, distintesi in ogni campo della nostra società. Per questa XVI edizione saranno premiate: la giovane Rebecca D’Agostino – Italia, 16 anni, campionessa paraolimpica di scherma; Tatiana Nogalic – Moldavia, mediatrice culturale; Angeliki Drossaki – Grecia, ceramista; Maria Del Mar Alguacil – Spagna, paramedico; Elvira Klein – Germania, insegnante di danza e coreografa; Flora Niko Nikolla – Albania, scrittrice e giornalista, Veronica Maya – Italia, presentatrice e conduttrice televisiva, Antonella Santuccione Chada – Svizzera, di origini abruzzesi, medico e ricercatrice scientifica. Insignita, infine, S.A.S. la Principessa Nina Dobler Menegatto del Principato di Seborga. Nove splendide protagoniste del nostro tempo che onorano il loro essere donna con l’impegno, la dedizione e il coraggio che da sempre le distinguono. Tra gli ospiti d’onore che si esibiranno nel corso delle due manifestazioni segnaliamo il Corpo di ballo dell’International Dance Project da Stoccarda e il M° Cesare Valentini, musicista e concertista da Firenze.

Universum Academy Switzerland è una Ong costituita nel 1990 a Bellinzona ed iscritta al Registro delle Organizzazioni non governative presso le Nazioni Unite. Missione della Universum Academy, associazione internazionale senza scopi di lucro, è la promozione della Cultura, della Storia e delle Tradizioni dei Popoli. La Universum, inoltre, è ente promotore dell’International University of Peace (IUOP), impegnata nell’affermazione dei valori di Pace, dei Diritti umani, del diritto delle Genti, della Vita e della Famiglia, come recita lo Statuto. Universum Academy è attualmente strutturata in 21 sedi (“ambasciate”) all’estero: Svizzera, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Ecuador, Argentina Uruguay, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Slovenia, Croazia, Serbia, Kossovo, Albania, Romania, Moldavia, Montenegro, Grecia, Turchia, Somalia. In Italia Universum è strutturata con 12 sedi regionali. Presidente federale e legale rappresentante è il dr. Valerio Giovanni Ruberto, nato a Scontrone (L’Aquila) e dal 1980 residente in Svizzera, nel Canton Ticino. Poeta, scrittore e giornalista, ha pubblicato diverse raccolte poetiche che gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Valerio Giovanni Ruberto è al suo sesto mandato alla Presidenza federale della Universum Academy.

com.unica, 2 settembre 2021