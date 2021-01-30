A Rovigo, Palazzo Roverella e Palazzo Roncale

Se lunedì mattina il Veneto si sveglierà colorato di giallo, le porte di Palazzo Roverella e di Palazzo Roncale a Rovigo riapriranno al pubblico. Pronte ad accogliere i visitatori della grandiosa mostra su Chagall, al Roverella, e quella dedicata alla “Quercia di Dante” al Roncale. Le due sedi osserveranno l’orario consueto dalle 9.00 alle 19.00, e per la mostra dedicata a Chagall sarà obbligatoria la prenotazione.

Gli ingressi saranno infatti contingentati, i visitatori saranno seguiti nelle azioni che consentiranno loro una visita nel rispetto pieno delle normative sulla sicurezza. Al momento il DPCM prevede che nelle regioni classificate “gialle” l’apertura di musei e mostre sia consentita solo dal lunedì al venerdì, disposizioni che ovviamente anche Palazzo Roverella e Palazzo Roncale applicheranno.

Il riaprire le porte di musei e mostre è un potente segnale. La chiusura dei musei aveva portato molti ad assimilarli a luoghi di contagio, cosa che non era e non è, ribadisce la Fondazione. Che ricorda che anche una mostra come quella di Chagall con un importante numero di visitatori è sempre stata gestita con estrema prudenza e con tutti gli accorgimenti e contingentamenti, che garantivano la massima sicurezza sia per gli operatori che per i visitatori. Le mostre, oltretutto, in tempi di alto stress come sono questi, sono “terapeutiche”, perché offrono alla mente l’opportunità di godere del bello e di fare proprie storie intense, potenti, affascinanti, che per lo spazio di una visita distolgono dalle tensioni e dalle problematiche di questa nostra, difficile quotidianità.

Call center 0425-460093

www.palazzoroverella.com

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Media Relation

Alessandra Veronese – cell. 348 311 11 44

Comunicazione

Roberto Fioretto – Responsabile Ufficio Comunicazione – Tel. 049 8234800

comunicazione@ fondazionecariparo.it

com.unica, 30 gennaio 2021