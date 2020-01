L’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria globale per il coronavirus. A preoccupare è la sua diffusione che ha portato alla segnalazione al di fuori dei confini cinesi di 98 casi in 18 nazioni, senza alcuna morte finora. “La Cina – detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – ha preso straordinarie misure per fare fronte all’emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus e ha condiviso i dati con tutti. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato ininterrottamente per tutto questo tempo”. Per l’Oms, però, non è possibile immaginare quanto grande sarà questa emergenza e quindi bisogna essere preparati ad affrontarla. Da qui la decisione di dichiarare l’emergenza internazionale. L’epidemia di coronavirus è un’emergenza sanitaria mondiale. In particolare il rischio è che il virus possa anche arrivare e diffondersi in nazioni con sistemi sanitari più deboli. Intanto in Cina il numero dei contagiati è salito a oltre 9692 mentre i decessi sono 213 (Cnn).

Il premier Giuseppe Conte ha comunicato che sono stati identificati i primi due casi di coronavirus nel nostro paese: si tratta di due turisti cinesi in vacanza a Roma e ora in isolamento allo Spallanzani di Roma, dove è arrivato per accertamenti un gruppo di connazionali della stessa comitiva. Il primo ministro ha anche annunciato la chiusura dei collegamenti aerei tra Italia e Cina (La Stampa). Oggi è previsto un nuovo Cdm dove si valuteranno ulteriori misure di prevenzione. I test effettuati sempre dallo stesso ospedale romano hanno accertato che i due viaggiatori della nave da crociera Costa Smeralda con sintomi sospetti non hanno contratto il coronavirus. Stasera la nave ripartirà dal porto di Civitavecchia dove migliaia di passeggeri sono stati bloccati per quasi un’intera giornata (Repubblica).

Si registra nell’Illinois il primo caso degli Stati Uniti di contagio da persona a persona del coronavirus proveniente dalla Cina (Ansa). Lo hanno annunciato le autorità sanitarie federali. Il primo caso di contagio da coronavirus negli Usa riguarda una famiglia di Chicago, con la moglie che ha passato il virus al marito dopo essere stata nella città cinese di Wuhan. Primo caso di infezione da nuovo coronavirus nelle Filippine. Si tratta di una donna cinese di 38 anni, di Wuhan, arrivata a Manila il 21 gennaio via Hong Kong, e che ora si trova ricoverata in ospedale. I francesi che verranno rimpatriati da Wuhan saranno isolati a Carry-le-Rouet vicino a Marsiglia. È salito intanto a sei il numero delle persone contagiate dal virus in Francia. La Russia ha deciso di chiudere il confine con la Cina per evitare la diffusione del virus (Abc News).

I riflessi sull’economia: le borse sono in rosso, ma il virus non porterà alla recessione globale (Il Sole 24 Ore). L’opinione prevalente tra gli investitori è che l’«influenza» cinese avrà un impatto negativo sulla crescita economica del Paese asiatico in questo trimestre, ma – come accaduto in casi simili nel passato – la frenata sarà più che compensata dalla crescita nei mesi successivi. Dunque nulla che possa davvero spaventare, a meno che l’epidemia non degeneri e diventi una pandemia. Più che preoccuparsi del virus, insomma, gli investitori sembrano oggi aver paura di restare fuori da un rally che potrebbe riprendere presto.

com.unica, 31 gennaio 2020