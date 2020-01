Anche il Consiglio dell’Ue ha dato il via libera all’accordo di recesso che entrerà in vigore da stasera a mezzanotte quando il Regno Unito uscirà ufficialmente dall’Unione europea (Politico). “Dobbiamo guardare al futuro e costruire un nuovo partenariato”, scrivono Ursula Von der Leyen, Charles Michel e David Sassoli in un commento pubblicato su Repubblica.

“Noi in Europa da indipendenti”, l’intervista alla premier scozzese Nicola Sturgeon su Repubblica. “Stasera, nel giorno della Brexit, saremo molto tristi. Ma rabbia e tristezza devono darci ancora più forza e speranza per conquistare l’indipendenza e ritornare in Unione Europea. E accadrà, vedrete. È solo questione di tempo”. Sullo stesso giornale il commento del politologo inglese Timothy Garton Ash, professore a Oxford: “Ci vorranno anni per sviscerare il significato della Brexit e scoprirne il funzionamento – scrive. A quel punto l’Ue sarà diversa. Spero che, nel 2030, i britannici inizino a pensare di rientrare, non mossi da fallimento e sconfitta, ma più consapevoli della loro identità e posizione nel mondo. Questa prospettiva dipende anche dall’evoluzione della Ue. Solo in tal caso si potrebbe parlare non più di Brexit, ma di Brejoin. Non credo che sia verosimile, ma è possibile. Il pessimismo della ragione, l’ottimismo della volontà: è la perenne sintesi del realismo liberale. Aspettarsi il peggio, adoperarsi per il meglio”.

La partita commerciale. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in visita a Londra, ha esultato perché la Brexit permetterà al paese di non dover sottostare alle regole europee: circostanza che potrebbe portare a stringere un accordo commerciale con gli Usa (Dw).

