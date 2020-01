Il presidente russo, Vladimir Putin, prenderà parte alla conferenza di Berlino sulla Libia in programma domani. Fayez al Serraj potrebbe non parteciparvi direttamente, ma inviare una delegazione se alcune condizioni non verranno rispettate. Sembra confermata la presenza di Khalifa Haftar (Agi), uomo forte della Cirenaica e avversario di Serraj, che ribadisce la disponibilità a parlare di pace in Libia in una lettera inviata al presidente russo. “Presidente – scrive Haftar- la ringrazio per lo sforzo ed esprimo il mio pieno sostegno all’iniziativa russa sull’avvio di negoziati di pace a Mosca, (iniziativa) che dovrebbe portare alla pace in Libia”. Haftar e Serraj, “sono ancora riluttanti a stare insieme nella stessa stanza, figuriamoci ad avere colloqui diretti”, è l’amara constatazione del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella conferenza stampa di inizio anno a Mosca.

Prima di recarsi in Germania, Haftar ha fatto tappa ad Atene. La Grecia, esclusa dalla conferenza di Berlino, ha ribadito al generale di essere pronta a mettere il veto a qualsiasi accordo, se non viene formalizzata la nullità del memorandum Libia-Turchia riguardante i confini marittimi (Euronews).

La trattativa si svolgerà su più fronti. Siederanno al tavolo dei negoziati: Germania, Italia, Regno Unito, Francia, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Algeria, Cina, Stati Uniti d’America, oltre alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, agli Alti rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione africana e della Lega degli Stati arabi (Repubblica).

com.unica, 18 gennaio 2020