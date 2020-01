Il presidente iraniano, Hassan Rouhani, ha lanciato un appello alla “unità nazionale” dopo le proteste che si sono scatenate nel Paese in seguito all’ammissione iraniana sulle responsabilità nella strage dell’aereo ucraino. In vista delle elezioni di febbraio in Iran Rohani ha chiesto alle autorità incaricate di convalidare le candidature a non eccedere con le esclusioni (Bbc).

Il Guardian scrive che circa 2.000 i combattenti siriani, a cui è stata promessa la nazionalità turca, stanno arrivando in Libia a sostegno del governo di accordo nazionale guidato da Fayez Al Sarraj.

Gli Usa hanno deciso di essere presenti alla conferenza sulla Libia prevista domenica a Berlino con il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien (Ansa). Il primo ministro del governo italiano Giuseppe Conte nel corso di un vertice con il primo ministro olandese Mark Rutte ha detto che “l’approccio dell’Italia verso la crisi libica è sempre stato chiaro e coerente. Non c’è spazio – ha aggiunto – per una soluzione militare che finirebbe solo per acuire la sofferenza del popolo libico e l’instabilità dell’intera regione” (AdnKronos). “L’Italia è concentrata da tempo per arrivare a una soluzione politica – ha ricordato Conte – condiviso forte impegno congiunto per promuovere sostenibile soluzione politica che potremo cercare di percorrere e ottenere già dalla conferenza di Berlino” in programma domenica, “la premessa indispensabile è la tenute del cessate fuoco, la tregua tra le opposte fazioni e l’apertura di un confronto intra-libico in grado di consegnare ai libici un futuro di pace e benessere. L’Italia è impegnata in un’intensa azione diplomatica per fare in modo che questa finestra di opportunità sia effettiva. E, per fare ciò, crediamo che l’Unione Europea abbia un ruolo chiave quale migliore garanzia per un futuro indipendente della Libia, privo di ingerenze esterne”.

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ipotizzato una rimodulazione dell’impegno militare italiano in Libia (La Stampa).

com.unica, 16 gennaio 2020