Dopo il no alla tregua in Libia, il generale Khalifa Haftar sarebbe ora pronto a tornare a trattare alla conferenza di Berlino che si terrà domenica (Dw). La mediazione russa garantirebbe un periodo tra i 45 e i 90 giorni per restituire tutte le armi e un comitato di peacekeeping guidato dall’esercito libico con l’Onu (La Stampa).

Haftar rifiuterebbe che la Turchia faccia da mediatore e avrebbe chiesto che gli Stati mediatori siano neutrali e abbiamo come scopo «la stabilità della Libia e non quello di rafforzare le milizie armate o dispiegare gli estremisti. Secondo la Tv degli Emirati Al Arabiya, Haftar avrebbe informato la Russia delle sue condizioni per il cessate il fuoco: «Un termine tra i 45 e i 90 giorni alle milizie per restituire tutte le armi e un comitato guidato dall’esercito nazionale libico (Lna) che insieme all’Onu censisca le armi in mano alle milizie»

Incontrando i leader di maggioranza e opposizione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito l’impegno dell’Italia a lavorare per una soluzione politica in Libia (Rai News). Oggi sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a riferire alle Camere sulla crisi, mentre quello della Difesa Lorenzo Guerini parlerà alla commissione Difesa del Senato e il premier stesso andrà al Copasir.

com.unica, 15 gennaio 2020