Il capo del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj e il generale Khalifa Haftar sono stati convocati a Mosca dal presidente russo Vladimir Putin per discutere un cessate il fuoco attraverso la mediazione di Russia e Turchia. I due leader libici hanno rifiutato un faccia a faccia tra loro. Solo Serraj ha firmato la tregua in Libia, mentre Haftar ha chiesto tempo fino a oggi. Il prossimo appuntamento è la conferenza di Berlino, che dovrebbe tenersi il 19 gennaio (Guardian).

La mossa di Bruxelles: Repubblica scrive che l’Ue è pronta a lanciare una missione militare in Libia con soldati di almeno quattro Paesi: Italia, Francia, Spagna e Germania. Quanto all’Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Ankara. I due hanno parlato di un percorso di tregua per la Libia con la presenza dell’Onu. Oggi Conte sarà in Egitto con il presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Il presidente francese Emmanuel Macron e gli omologhi del G5 Sahel (Ciad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritania) riuniti a Pau hanno deciso di rafforzare la cooperazione militare contro il moltiplicarsi degli attacchi jihadisti nel Sahel (Le Monde).

com.unica, 14 gennaio 2020