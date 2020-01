Tutti i senatori della maggioranza hanno abbandonato per protesta la Giunta delle immunità del Senato contro la bocciatura della richiesta di più documenti sulla salute dei migranti bloccati sulla nave Gregoretti. Questa sera la Giunta si esprimerà sul rinvio del voto al processo a Salvini. Attualmente il voto è fissato al 20 gennaio (Corriere).

Sul fronte del fisco il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha programmato un incontro con i sindacati per venerdì per parlare del taglio del cuneo fiscale, cioè la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. Il M5S frena: “Serve prima un’intesa”. Si lavora anche sulla nuova Irpef. L’idea di Conte è di ridurre il numero e il livello delle aliquote, ma sarà una riforma progressiva su più anni, scrive il Corriere.

Il segretario Nicola Zingaretti ha riunito leader e ministri dem in un appuntamento di due giorni all’abbazia di Contigliano per fare il punto sulle priorità del partito in vista della verifica di governo di fine gennaio. “Non voglio né annettere né includere nessuno”, ha risposto Zingaretti in merito alle Sardine (Repubblica). Oggi, nella prima giornata del seminario, alla relazione introduttiva del capodelegazione al governo, Dario Franceschini, è seguita la presentazione di Ilvo Diamanti sullo scenario socio-economico “Italia 2020”. In particolare il ministro della Cultura nel suo intervento ha sottolineato la discontinuità di questa esperienza di governo rispetto alla precedente giallo-verde: “La discontinuità c’è su tutto, anche sui grandi temi, anche nella politica europea, sull’immigrazione, sulla flat tax su cui era stato costruito l’impianto di una manovra impossibile”.

Mondo pentastellato: una modifica allo statuto del Comitato, dal 10 gennaio i residui dei fondi versati al Comitato per le rendicontazioni e rimborsi del M5s non confluiranno più a Rousseau, ma al fondo per la microimprenditorialità (Open).

com.unica, 14 gennaio 2020