La tregua nella guerra di Libia regge, nonostante alcuni incidenti isolati, e oggi potrebbe essere consacrata al Cremlino: il generale Khalifa Haftar e il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj saranno a Mosca su invito del presidente russo Vladimir Putin per rafforzare il cessate il fuoco e negoziare una possibile tregua.

La Russia, assieme alla Turchia, l’8 gennaio aveva fissato a domenica 12 il momento in cui far cessare il fuoco fra le milizie di Haftar e quelle che difendono il governo di Al Serraj. Putin li ha inviatati entrambe a Tripoli, per firmare solennemente questa tregua che è una costruzione politica militare a cui il presidente russo ha lavorato con quello turco Erdogan (Repubblica). Intanto il presidente turco Erdogan ha incontrato il leader del governo libico Al Sarraj ad Ankara.

L’Italia è pronta a inviare più militari in Libia, spostandoli da altri teatri di crisi, per guidare la missione Onu, scrive Il Messaggero. Sul fronte diplomatico, il premier Giuseppe Conte oggi incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, ieri ha sentito Angela Merkel, Vladimir Putin e Fayez al-Sarraj (TgLa7). Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto l’apertura di un trilaterale tra Roma, Mosca e Ankara.

com.unica, 13 gennaio 2019