Per il secondo giorno consecutivo, i manifestanti sono scesi in piazza a Teheran per chiedere le dimissioni della classe dirigente dopo l’ammissione dell’abbattimento dell’aereo dell’Ukraine Airlines. L’ambasciatore britannico Rob Macaire è stato arrestato e poi rilasciato perché accusato di aver partecipato alla manifestazione di sabato (Guardian). Macaire ha negato di essersi unito alle proteste, ma oltre un centinaio di persone, evidentemente fedeli al regime, si sono radunate davanti alla sede diplomatica ed hanno bruciato una bandiera britannica.

“Il consigliere per la sicurezza nazionale ha suggerito oggi che le sanzioni e le proteste hanno ‘soffocato’ l’Iran e lo costringeranno a negoziare. In realtà non me ne potrebbe importare di meno se negoziano. Dipenderà totalmente da loro, ma non avranno alcuna arma nucleare”. È quanto scrive su Twitter il presidente Usa Donald Trump, ribadendo il monito a Theran di non uccidere “i vostri manifestanti” (Ansa).

Il governo ucraino si era reso conto dell’abbattimento dell’aereo prima che Teheran ammettesse l’errore. Kiev non ha reso pubbliche le sue conclusioni per favorire la collaborazione dell’Iran nelle indagini (Washington Post).

In Iraq, otto razzi sono stati sparati contro una base militare che ospitava le truppe statunitensi. Quattro soldati iracheni sono rimasti feriti nell’attacco (Al Jaazera). Il Segretario alla Difesa Mark T. Esper ha smentito le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui il generale Qasem Soleimani stava pianificando attacchi contro quattro ambasciate degli Stati Uniti (Nyt).

com.unica, 13 gennaio 2020