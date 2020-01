A una settimana dal raid americano che ha eliminato il capo delle Forze Qods, Qassem Soleimani, Usa e Iran continuano a scambiarsi avvertimenti bellicosi, ma anche messaggi di tregua (New York Times). “L’Iran non ha intenzione di entrare in guerra con gli Stati Uniti”, ha assicurato l’ambasciatore di Teheran all’Onu, Majid Takht-Ravanchi. Gli Stati Uniti “sono pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati” con l’Iran, gli ha fatto eco l’omologa americana Kelly Craft. E il comandante dell’aviazione delle Guardie Rivoluzionarie ha dichiarato che l’attacco dell’altra notte contro le basi Usa in Iraq non mirava ad uccidere (HuffPost).

A credere in un ridimensionamento della crisi sembrano essere soprattutto gli investitori. Chiusura positiva per Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 ma anche per le Borse europee, tra cui Milano (+0,77%) e Francoforte (+1,3%) (Il Sole 24 Ore). A galvanizzare i mercati è anche la prospettiva di un accordo commerciale Usa-Cina sempre più vicino, dopo che il vicepremier di Pechino, Liu He, ha annunciato che sarà a Washington lunedì per firmare la “fase uno”.

Ieri gli Stati Uniti hanno però lasciato trapelare indizi crescenti che confermerebbero che il Boeing 737 della Ukraine International Airlines precipitato mercoledì mattina con 176 passeggeri a bordo sarebbe stato abbattuto, probabilmente per errore, dai sistemi di difesa missilistica di Teheran. Il New York Times ha pubblicato un video che dimostrerebbe questa tesi e anche il premier canadese, Justin Trudeau, ha assicurato di avere solide prove al riguardo. Dopo aver negato la tesi per giorni, in serata l’ambasciatore iraniano all’Onu ha assicurato una “inchiesta approfondita” sull’accaduto. Alle indagini, fanno sapere da Teheran, parteciperanno anche gli Stati Uniti con un rappresentante della National Transportation Safety Board (Reuters).

Il presidente Usa Donald Trump è tornato sull’eliminazione di Soleimani, sostenendo che il generale iraniano stesse pianificando di “far saltare in aria la nostra ambasciata di Baghdad”. Reuters rivela che a consentire il raid di venerdì scorso sono state le informazioni fornite da spie al lavoro tra Damasco e Baghdad.

Intanto la Camera americana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump. Il provvedimento impedisce qualsiasi azione contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso. Si tratta comunque di una misura non vincolante che difficilmente supererà l’esame del Senato. Intanto la speaker della Camera Nancy Pelosi ha ribadito che il fascicolo sull’impeachment sarà passato al Senato “quando sarà pronto: probabilmente presto” (Reuters).

