Russia, Iran e Cina hanno avviato esercitazioni militari navali congiunte nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano. Il golfo è un punto strategico da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo sul nucleare con l’Iran. L’esercitazione serve ad “approfondire gli scambi e la cooperazione” dei tre Paesi, ma evidenzia soprattutto l’intenzione di Mosca e Pechino di rafforzare i legami con Teheran in opposizione agli Usa (Ft). Il Giappone, alleato statunitense, ha inviato pattuglie marittime e aeree per proteggere le proprie navi commerciali in Medio Oriente (Al Jazeera).

Nonostante le pressioni degli Stati Uniti che richiamano alla sicurezza globale, la Russia è contraria a estendere l’embargo alle armi sull’Iran, approvato dall’Onu e che terminerà il prossimo ottobre. In palio per la Russia c’è una grossa fetta di mercato per la vendita di armi (Bloomberg). I missili strategici ipersonici Avangard sono entrati in servizio. Sono in grado di viaggiare a una velocità 27 volte superiore a quella del suono (Bbc).

Almeno 235 mila civili stanno scappando dal nord-ovest della Siria colpita da un’offensiva delle forze russe e del governo siriano (Guardian). Gli attacchi sfidano l’accordo per il cessate il fuoco di agosto. Il governo di Bashar al-Assad, che controlla il 70% della Siria, ha ripetutamente promesso di riprendere Idlib. Ci sono circa 3 milioni di civili che vivono nella provincia, compresi molti che erano già fuggiti dalla violenza in altre parti della Siria durante la lunga guerra civile del paese. Un’ondata di bombardamenti aerei era iniziata intorno al 16 dicembre, seguita da un’offensiva di terra del 19 dicembre, secondo una dichiarazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Kana’an al-Ahmad, comandante di campo con il Fronte nazionale per la liberazione (NFL), ha dichiarato: “Il regime sta cercando di assediare la città di Maaret al-Numan da tre parti, ma la stiamo ancora respingendo. “Avevamo intenzione di lanciare un contrattacco, ma le condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato, quindi il nostro piano è stato annullato. Ma ci stiamo preparando per un altro nei prossimi giorni. Molti rinforzi di altri gruppi ribelli sono arrivati ​​anche per combattere al nostro fianco ”.

com.unica, 28 dicembre 2019