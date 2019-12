Le dimissioni di Lorenzo Fioramonti da ministro dell’Istruzione hanno provocato nuove tensioni all’interno del governo: il ministro della PA, la pentastellata Fabiana Dadone ha bollato la scelta come una fuga dalle responsabilità politiche (Repubblica). “Lorenzo ha ragione ma non doveva dimettersi”, ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura alla Camera Luigi Gallo.

Per quanto riguarda gli alleati di governo, sono arrivati attacchi anche da Italia Viva. Nervosismo da parte del Pd con Zingaretti che definisce le dimissioni una sceneggiata. Il premier Conte invece, impegnato domani nella conferenza stampa di fine anno, vuole evitare un rimpasto (Corriere). Adesso l’obiettivo del premier è fare presto. Trovare il nome giusto all’interno del M5S, incassare il via libera dei partiti che lo sostengono e designare il successore entro una settimana. «Bisogna sostituirlo prima dell’Epifania, altrimenti sarà un casino», è il monito che ripete il sottosegretario a Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora. Una fretta che sembrerebbe escludere l’ipotesi dell’interim per il premier.

Ma l’irritazione è anche di tutto il M5S che alle parole di Fioramonti rispetto alla mancata promessa di trovare tre miliardi di euro per la scuola ha risposto chiedendo indietro all’ex ministro i 70 mila euro che deve al Movimento (Corriere). Secondo Luigi Di Maio l’uscita di Fioramonti, forse verso una forza ecologista, può essere un bene, scrive La Stampa.

L’università senza fondi: la ricerca oggi è in mano in mano ai precari, scrive oggi Repubblica, che inquadra le dimissioni del ministro nella crisi se,pre più profonda in cui versano gli atenei italiani. L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea in cui la spesa per interessi sul debito pubblico, 69 miliardi nel 2017, supera quella per l’istruzione, 66,1 miliardi. È accaduto alla Grecia nel 2012, in piena crisi di insolvenza. Da noi il fenomeno è costante, dal 2011. Già, in Europa l’Italia è quartultima per spesa pubblica in istruzione, seguita nella colonna infame da Bulgaria, Irlanda e Romania. Difficile dire che Lorenzo Fioramonti non avesse ragioni nel chiedere i “tre miliardi” e, in particolare, un miliardo di euro per università e ricerca. L’Italia, e le sue Leggi di bilancio, latitano sul comparto da sempre. Lo stesso governo Renzi, che pure mise tre miliardi sulla scuola, non ebbe poi il fiato per andare a fondo sull’alta formazione.

com.unica, 27 dicembre 2019