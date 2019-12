Con una lettera Aspi ha chiesto apertamente al governo di ritirare l’articolo del decreto ‘Milleproroghe’ sulla revoca delle concessioni, minacciando la risoluzione del contratto con un indennizzo da 23 miliardi di euro. Ieri il titolo ha perso il 5% (La Stampa).

Per la ministra Paola De Micheli “la richiesta è inaccettabile”. “A gennaio si decide sulla proroga della concessione. Nessuna nazionalizzazione o vendetta vogliamo che le regole siano uguali per tutti, ha dichiarato al Corriere il ministro delle Infrastrutture. “Via le concessioni ad Autostrade” ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a La Stampa.

Sulle concessioni autostradali il governo non riesce a trovare un’intesa. Dopo quattro rinvii il Consiglio dei ministri si è riunito, ma non si è parlato della revoca. Lite, poi rientrata, anche sul disavanzo della Sicilia.

Dopo la conferma della fiducia al governo sulla Legge di Bilancio, con 334 voti a favore e 232 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge (Ansa). Per il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il governo ha i numeri per andare avanti tutta la legislatura. A gennaio ci sarà un tavolo per il taglio del cuneo fiscale (La Stampa).

com.unica, 24 dicembre 2019