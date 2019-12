Nell’ultima bozza del Milleproroghe trova spazio anche lo slittamento dell’aumento dei pedaggi autostradali che affianca il rinvio del mercato libero dell’energia al 2022 e la proroga dello stato di emergenza per Genova. Il provvedimento arriverà sul tavolo del prossimo Cdm, probabilmente rimandato a domani (Il Sole 24 Ore).

Il vertice di maggioranza sulla giustizia si è chiuso con un accordo di massima sulla riforma delle intercettazioni. I partiti che sostengono il governo sono però ancora distanti sulla questione prescrizione: un nuovo vertice si terrà il prossimo 7 gennaio (Adnkronos).

Futuro incerto, felicità a momenti. Intervistato dal Corriere, il leader del Pd Zingaretti dice che se cade il governo Conte l’unica soluzione è il ritorno alle urne. In una lettera a Repubblica i quattro fondatori del movimento delle Sardine spiegano invece le ragioni della scelta di non diventare un partito e restare nelle piazze: “Dare una cornice è come mettere i confini al mare”, scrivono.

Con l’ok del Senato il decreto Scuola è stato approvato in via definitiva: tra le novità principali le nuove norme per il reclutamento del personale scolastico e per l’abilitazione dei docenti (Il Fatto Quotidiano).

La Giunta per le immunità parlamentari del Senato potrebbe già decidere il 20 gennaio sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti. Il governo ha smentito le parole del leader della Lega che aveva parlato di una scelta collegiale nell’impedire all’imbarcazione di entrare in acque italiane (Repubblica). Il leader della Lega dice al Corriere che Di Maio ha perso l’onore e che si sta “rimangiando tutto per non litigare con il Pd”.

A quasi sei mesi dal sequestro da parte della Procura di Agrigento, la SeaWatch ha vinto l’appello al Tribunale Civile di Palermo: ora la nave dell’Ong tedesca potrà tornare in mare. Incontrando alcuni rifugiati, Papa Francesco ha sottolineato che la questione immigrazione non si risolve bloccando le imbarcazioni in arrivo (Agi).

com.unica, 20 dicembre 2019