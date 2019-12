La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato e approvato la messa in stato d’accusa di Donald Trump per abuso di potere e ostruzione del Congresso, il primo con 230 voti favorevoli e 197 contrari, il secondo con 229 voti a favore e 198 contrari. Trump è il terzo presidente messo in stato d’accusa, dopo Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1998 (Nyt).

La parola passa al Senato, di maggioranza repubblicana, che deciderà se assolvere Trump o condannarlo e quindi rimuoverlo dal suo incarico. Ma le tempistiche sono incerte: la Speaker della Camera Nancy Pelosi ha detto che potrebbe aspettare ad inviare gli articoli al Senato (Politico).

Ora la parola va a Trump. A pochi minuti dal sì all’impeachment, Trump ha risposto con rabbia al voto, dal palco di un comizio a Battle Creek, in Michigan (Nyt). Durante il giorno, Trump ha scritto più di 45 tweets in propria difesa: “Questo è un assalto all’America” (Ap).

Donald Trump “non ci ha dato scelta”. Così Pelosi ha aperto il dibattito alla Camera appellandosi ai rappresentanti per difendere la Costituzione (Time). Trump aveva inviato a Pelosi una lettera definendo l’impeachment un “abuso incostituzionale” e una “crociata” guidata dai Democratici.

Intanto si apprende che l’avvocato di un oligarca ucraino ha prestato un milione di dollari a un collaboratore di Rudy Giuliani per comprare una casa in Florida (Reuters).

com.unica, 19 dicembre 2019