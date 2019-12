Il governo di Boris Johnson aggiungerà una clausola al disegno di legge sulla Brexit per eliminare la possibilità di un’estensione del periodo di transizione che dovrebbe terminare a fine 2020. Lo ha annunciato lo stesso Johnson di fronte alla Camera dei Comuni. Il nuovo accordo di recesso dovrebbe essere votato entro questa settimana (Bbc).

In seguito all’annuncio, la sterlina è crollata del 2,8% rispetto al picco raggiunto dopo il risultato delle ultime elezioni. Si tratta del risultato peggiore mai registrato dall’inizio dell’anno (Ft). È probabile che Johnson cerchi rapidamente di stringere ora un accordo di libero scambio in stile Canada che si concentrerà sul commercio di merci e non sui servizi. Gli investitori stanno anche iniziando a dare un’occhiata più da vicino ai fondamentali economici del Regno Unito. Secondo un analista di una importante società di rating londinese sarebbe importante sarebbe scoprire fino a che punto la recente debolezza dell’economia britannica era dovuta all’incertezza sulla Brexit, al conflitto commerciale o persino a fattori strutturali. “Se la vera debolezza economica dovesse essere più profonda e quindi a più lungo termine, ciò costituirebbe un terreno fertile ideale per la speculazione sulla riduzione dei tassi che potrebbe indebolire la sterlina almeno temporaneamente.”

La premier scozzese Nicola Sturgeon intanto ha dichiarato che presenterà una nuova richiesta di referendum per la separazione della Scozia dal Regno Unito (Bloomberg).

com.unica, 18 dicembre 2019